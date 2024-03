Terzo settore: da Fondazione Baroni 306 mila euro a 11 progetti di inclusione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre quattro iniziative sono state scelte per il bando "Sport" che assegnava ulteriori 100 mila euro. L’associazione sportiva dilettantistica Scuola judo Tomita ha vinto con "Judo per tutti": corsi di judo per le persone con disabilità cognitive che quindi si allenano, fanno amicizia, crescono e migliorano insieme a ragazzi normodotati. La cooperativa sociale onlus "Mio fratello è figlio unico" è stata premiata per il progetto pilota "Attiva-mente" che nei municipi XII e XIII di Roma punta su un percorso multidimensionale di crescita basato sulla pratica di attività motorie per ragazzi con disabilità intellettiva, a partire da quelli affetti da Dsa. L’associazione sportiva dilettantistica "Romanes Wheelchair Rugby" è stata, invece, scelta per l’iniziativa "Spin the wheel", che si dipana tra workshop e attività educative nelle scuole sui temi della diversità e inclusione attraverso la pratica del rugby in carrozzina. Infine, la Fondazione Hopen si è aggiudicata il bando per i corsi di karate e danza. La prima disciplina è molto adatta alle esigenze di concentrazione e controllo dell’iperattività, la seconda contribuisce in modo efficace alla costruzione dell’esperienza creativa. (segue) (Com)