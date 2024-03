Terzo settore: da Fondazione Baroni 306 mila euro a 11 progetti di inclusione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando "Ricerca scientifica" ha assegnato infine 105 mila euro a tre progetti. L’Aieop (Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica) ha promosso l’implementazione digitale della piattaforma Cineca per la centralizzazione dei tumori pediatrici del Sistema nervoso centrale, ai fini di una migliore classificazione e una più precisa definizione terapeutica. La Fondazione David Chiossone è stata invece scelta per un nuovo processo di presa in carico che ottimizza la tempistica della gestione di tutte le disabilità conseguenti un episodio cerebrovascolare acuto. Infine l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù è stato finanziato con "Sport per tutti" che riguarda 20 soggetti di età̀ compresa tra 4 e 17 anni, con disabilità neuro-motoria: si effettueranno valutazioni cliniche e strumentali volte a documentarne il profilo funzionale e gli ausili e protesi adattati necessari per la pratica sportiva. (segue) (Com)