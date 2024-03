Rifiuti: assessora Roma, in 2 anni e mezzo individuati 6 siti per impianti e avviate gare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due anni e mezzo di amministrazione del sindaco Roberto Gualtieri "Roma ha individuato sei luoghi per fare sei impianti, ha chiuso le conferenze dei servizi e siamo alle gare". Lo ha detto l'assessora al Ciclo dei rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, in occasione del convegno "Roma Circolare. Per una nuova economia: la Capitale fa la differenza" nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. "Roma a due anni e mezzo dall'insediamento di questa amministrazione - ha aggiunto - ha superato l'emergenza, ha messo in campo un sistema dei rifiuti che si sta concretizzando e infatti oggi il sindaco Gualtieri ha annunciato l'avvio delle due gare per i biodigestori. Avere qui oggi tutti i consorzi di filiera ci rende orgogliosi, quando ci siamo insediati i consorzi ci schifavano e oggi invece siamo riusciti a mettere in piedi importanti progetti".(Rer)