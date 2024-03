Napoli: Fitto, rispetto assoluto per istituzioni e Regione Campania, confronto sia civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non mi permetterei mai di utilizzare espressioni offensive nei confronti di chiunque, figuriamoci nei confronti delle istituzioni”. Con queste parole il ministro per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo in video-collegamento al convegno "Le Politiche industriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno" in corso a Napoli, si sofferma sullo scontro in atto con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, pur senza mai citare quest’ultimo. “Il mio rispetto istituzionale nei confronti della Regione Campania è assoluto”, ha osservato. Quindi ha ribadito che “ci vuole un confronto civile”.(Ren)