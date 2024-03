Rifiuti: assessora Roma, Ama sarà primo player su base nazionale per economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda comunale per il ciclo dei rifiuti "Ama, da azienda di spazzini deve diventare un'azienda industriale, con i suoi impianti, e può essere il primo player nazionale dell'economia circolare per la mole di rifiuti che tratta". Lo ha detto l'assessora al Ciclo dei rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, in occasione del convegno "Roma Circolare. Per una nuova economia: la Capitale fa la differenza" nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. (Rer)