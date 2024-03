Rifiuti: assessora Roma, Giubileo sarà stress test ma a Natale città pulita nonostante incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della gestione dei rifiuti "il Giubileo per noi sarà un momento di verifica doppia, uno stress test". Lo ha detto l'assessora al Ciclo dei rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, in occasione del convegno "Roma Circolare. Per una nuova economia: la Capitale fa la differenza" nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. "Ci eravamo preparati a un piano B per Natale e Roma, nonostante l'incendio di Malagrotta, è stata pulita e l'azienda ha tenuto".(Rer)