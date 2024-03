Fisco: Castellone (M5s), governo si vanta degli ottimi risultati altrui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo "ci ha ormai abituati a toni trionfalistici che non corrispondono alla realtà dei fatti e, di contro, continua ad intestarsi meriti che appartengono invece ai governi precedenti". Lo afferma, in un post su Facebook, la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, del Movimento cinque stelle. "Come il record sul recupero dell'evasione fiscale di 24,7 miliardi, 16 dei quali fanno però riferimento ai versamenti diretti, alla compliance che fu inserita tra gli obiettivi del Pnrr dal governo precedente e all'attuazione della fatturazione elettronica avvenuta durante il governo Conte - aggiunge la parlamentare -. Insomma, abbiamo un esecutivo che si vanta degli ottimi risultati (altrui) e non fa un mea culpa per le proprie scelte sbagliate che hanno determinato, per esempio, una finanziaria piena di tagli e di nuove tasse per i cittadini. Colpendo sempre le fasce più deboli e strizzando invece l'occhio agli evasori fiscali che ora con il concordato preventivo saranno addirittura legittimati a non pagare tasse su tutto ciò che guadagneranno in più rispetto all'accordo preventivo. Sono dei veri patrioti - conclude Castellone -, patrioti dei furbetti". (Rin)