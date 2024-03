Austria-Kazakhstan: incontro ministri Esteri, focus su cooperazione economica e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Austria, Alexander Schallenberg, ha ricevuto ieri l’omologo del Kazakhstan, Murat Nurtleu, con cui ha discusso delle possibilità di cooperazione in materia di sicurezza ed economia. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri austriaco. Il Kazakhstan, sottolinea la nota, è il partner economico più importante dell’Austria nell’Asia centrale: gli scambi commerciali hanno raggiunto il livello record di quasi due miliardi di euro e le esportazioni austriache verso il Paese centroasiatico sono in aumento. Schallenberg ha evidenziato grandi potenzialità soprattutto nei settori delle infrastrutture e della logistica, anche in considerazione del previsto ampliamento del Corridoio di trasporto internazionale transcaspico (Titr), il cosiddetto Corridoio di mezzo, volto a collegare la Cina con l’Asia centrale e con l’Europa attraverso il Caucaso meridionale e il Mar Nero. (segue) (Geb)