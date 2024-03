Austria-Kazakhstan: incontro ministri Esteri, focus su cooperazione economica e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Schallenberg, inoltre, ha sottolineato che il Kazakhstan, secondo le sue stesse dichiarazioni, persegue una “politica estera multivettoriale” e che ciò apre nuove opportunità per l’Unione europea e l’Austria nella cooperazione in materia di sicurezza ed economia. Le parti hanno parlato anche delle conseguenze della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e della necessità di evitare l’elusione le sanzioni dell’Ue contro la Russia. Il ministro degli Esteri austriaco ha ribadito che l’attacco russo all’Ucraina ha scosso dalle fondamenta l’architettura di sicurezza paneuropea ed espresso la convinzione che questa palese violazione del diritto internazionale non lasci indifferenti i partner europei in Asia centrale. (Geb)