Taiwan: campagne di reclutamento per conto della Cina, incriminati due ex ufficiali

- Due ex ufficiali delle forze armate di Taiwan sono stati incriminati per aver condotto campagne di reclutamento per conto della Cina, in violazione della Legge sulla sicurezza nazionale. Lo riporta l'agenzia di stampa taiwanese "Central News Agency". A finire nelle indagini assieme ad un colonnello dell'esercito in congedo, identificato come Liu, e un contrammiraglio in congedo identificato come Sun, è stato anche un uomo noto come Chu. A quanto si apprende, i tre avrebbero reclutato ufficiali di alto livello in congedo disposti a visitare la Cina dal 2017 al 2023, per conto del Partito comunista. Stando ai pubblici ministeri, l'operazione sarebbe stata condotta con l'obiettivo di promuovere le ambizioni della Cina su Taiwan e la causa della "riunificazione pacifica". Sun e Liu, inoltre, avrebbero ricevuto finanziamenti da Pechino per organizzare eventi a sostegno di specifici candidati nelle elezioni presidenziali e legislative disputate sull'isola il 13 gennaio scorso. (Res)