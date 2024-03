Energie: Jackow (Air Liquide), transizione si fa prima di tutto in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica "si fa prima di tutto in Europa". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" François Jackow, direttore generale del gruppo francese Air Liquide, attivo nella produzione di gas industriale. "I progetti si fanno qui, più che in ogni altra parte del mondo", ha spiegato il direttore generale. "L'elettrolizzatore di 200 megawattora che costruiamo in Normandia è il più grande al mondo", ha affermato il direttore generale. "Air Liquide ha più progetti di quanti non ne abbia mai avuti nella sua storia e una parte significativa si trova in Europa", ha dichiarato Jackow. (Frp)