Senegal: amnistia, rilasciati i leader dell'opposizione Sonko e Faye (3)

- Lo scorso 7 marzo il Consiglio costituzionale del Senegal ha fissato per il prossimo 24 marzo la nuova data per le elezioni presidenziali. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall'organismo, che conferma così la data proposta dal presidente uscente Macky Sall e fa marcia indietro su quella (il 31 marzo) avanzata dallo stesso Consiglio. Denunciando "l’inerzia” dell’esecutivo nel fissare una nuova data per il voto, inizialmente in programma per lo scorso 25 febbraio, il massimo organo costituzionale aveva ieri pubblicato un comunicato in cui ribadiva che "fissare la data delle elezioni oltre la durata del mandato dell'attuale presidente della Repubblica è contrario alla Costituzione", e dava un'indicazione chiara agli elettori sulle tempistiche del voto. In una nota distinta, il Consiglio costituzionale aveva inoltre affermato che la corsa alla presidenza dovrebbe includere la lista di 19 candidati già approvata dall'organismo. Le elezioni si terranno così prima della fine del mandato di Sall, prevista per il 2 aprile, elemento che è stato uno dei principali fattori scatenanti delle proteste seguite al rinvio del voto annunciato dallo stesso presidente il mese scorso a causa di non meglio precisati problemi relativi alla presentazione delle candidature. Una decisione che aveva scatenato accese proteste da parte dell’opposizione, nelle quali erano morte almeno tre persone. (Res)