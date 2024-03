Gaza: presidenza Anp, corridoio marittimo non dovrebbe portare a sfollamento palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di un corridoio marittimo per portare aiuti alla Striscia di Gaza non dovrebbe avere come obiettivo lo sfollamento dei palestinesi. Lo ha sottolineato Nabil Abu Rudeineh, portavoce della presidenza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), in un'intervista all'agenzia di stampa con sede a Londra “Arab World Press” (Awp). Abu Rudeineh ha sottolineato che il primo obiettivo dell'Autorità palestinese è quello di fermare la guerra nella Striscia di Gaza e permettere l'ingresso rapido degli aiuti. "L'obiettivo del corridoio marittimo non dovrebbe essere lo sfollamento (...) Grazie a chiunque voglia fornire aiuti a Gaza, ma non dovrebbe essere un motivo per lo sfollamento o per creare una realtà di cui non siamo soddisfatti", ha sottolineato. (Res)