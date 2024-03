Siria: Unicef, 7,5 milioni di bambini del Paese hanno bisogno di assistenza umanitaria.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo tredici anni di conflitto in Siria, quasi 7,5 milioni di bambini del Paese hanno bisogno di assistenza umanitaria – più che in qualsiasi altro momento del conflitto. Secondo il il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), più di 650.000 bambini sotto i cinque anni sono colpiti da malnutrizione cronica, con un aumento di circa 150.000 bambini nei quattro anni successivi al 2019. Secondo una recente indagine, il 34 per cento delle bambine e il 31 per cento dei bambini hanno riportato uno stress psicosociale. Allo stesso modo, le valutazioni condotte nelle aree colpite dal terremoto hanno riportato una percentuale ancora più alta di bambini che mostrano un grave stress psicologico comportamentale (83 per cento degli intervistati). "La triste realtà è che oggi e nei prossimi giorni molti bambini in Siria compiranno 13 anni e diventeranno adolescenti, sapendo che la loro intera infanzia è stata segnata da conflitti, sfollamenti e privazioni", ha dichiarato la direttrice regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa, Adele Khodr. "In definitiva, i bambini hanno bisogno di una possibilità. Hanno bisogno di una soluzione pacifica a lungo termine alla crisi, ma non possiamo semplicemente aspettare che ciò accada. Nel frattempo, è fondamentale garantire che i bambini e le famiglie non solo abbiano accesso ai servizi di base, ma anche che siano dotati delle competenze necessarie per costruire il proprio futuro". (segue) (Com)