Siria: Unicef, 7,5 milioni di bambini del Paese hanno bisogno di assistenza umanitaria. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente ondata di violenza iniziata negli ultimi sei mesi in diverse località è la peggiore che il Paese abbia visto da quattro anni a questa parte, denuncia l'Unicef. Più di 13 milioni di siriani – circa la metà della popolazione prima del conflitto – sono sfollati all'interno o all'esterno della Siria e non possono tornare alle loro case. Più di due terzi della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria. I finanziamenti umanitari sono scesi ai minimi storici, sia all'interno della Siria stessa che per i siriani nei Paesi limitrofi. Quasi la metà dei 5,5 milioni di bambini in età scolare – circa 2,4 milioni di bambini di età compresa tra i 5 e i 17 anni – non vanno a scuola. "Una generazione di bambini in Siria ha già pagato un prezzo insopportabile per questo conflitto", ha dichiarato Khodr. "Il sostegno continuativo della comunità internazionale è fondamentale per ripristinare i sistemi di fornitura dei servizi sociali di base, come l'istruzione, l'acqua e i servizi igienici, la salute, la nutrizione, la protezione dell'infanzia e quella sociale, assicurando che nessun bambino in Siria venga lasciato indietro". (segue) (Com)