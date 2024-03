Siria: Unicef, 7,5 milioni di bambini del Paese hanno bisogno di assistenza umanitaria. (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, l'Unicef ha raggiunto 15,8 milioni di persone, tra cui 10 milioni di bambini, con servizi e forniture essenziali in tutta la Siria. Delle persone raggiunte, 5,6 milioni sono state colpite dai terremoti. Tra queste, 3,2 milioni di bambini. L'Unicef e i partner hanno raggiunto più di 3,1 milioni di persone con servizi nutrizionali essenziali nel 2023. In tutta la Siria, quasi 560.000 bambini sono stati raggiunti con attività di salute mentale e sostegno psicosociale. Nel 2024, l'Unicef ha bisogno di 401,7 milioni di dollari per fornire un'ancora di salvezza essenziale a 8,5 milioni di persone, tra cui 5,4 milioni di bambini. Le maggiori necessità di finanziamento sono per acqua e servizi igienici, salute e istruzione, mentre la protezione continua ad essere una priorità assoluta. (Com)