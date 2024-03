Moldova: la nuova ambasciatrice degli Usa sarà Kelly Adams-Smith

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invieranno una nuova ambasciatrice in Moldova: Kelly Adams-Smith. La diplomatica prenderà il posto di Kent D. Logsdon, come riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Deschide.md". Adams-Smith è attualmente vice capo della Missione statunitense presso l'Unione europea. In precedenza, è stata coordinatrice capo per gli affari di sicurezza nazionale presso l'ufficio del vicepresidente degli Stati Uniti. La diplomatica statunitense ha ricoperto incarichi anche presso l'ambasciata Usa a Praga e a Londra. In passato ha avuto incarichi nelle missioni diplomatiche statunitensi a Sofia, Tallinn e Mosca. (Rob)