Cina: ministero Esteri, lavoro forzato nello Xinjiang "invenzione delle forze ostili" al Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ha inoltre ribadito la condanna del suo Paese rispetto all'Uyghur Forced Labor Prevention Act, siglato dal presidente statunitense Joe Biden il 23 dicembre 2021. La legge vieta agli operatori del mercato Usa di importare merci connesse allo sfruttamento del lavoro forzato nello Xinjiang, teatro di ciò che il dipartimento di Stato ha definito "il genocidio degli uiguri". L'ingresso delle merci nel mercato Usa è autorizzato solo in presenza di "prove chiare e convincenti" dell'assenza di forme di sfruttamento nella produzione dell'articolo. La Cina ha ripetutamente sollecitato Washington a rivedere "immediatamente" il blocco, definendo la normativa "una violazione dell'etica commerciale" e uno strumento d'ingerenza nei suoi affari interni. In merito alle notizie secondo cui alcune aziende tedesche, tra cui la casa automobilistica Volkswagen e l'azienda di prodotti chimici Basf, stanno valutando la possibilità di chiudere le loro aziende nello Xinjiang, il ministero degli Esteri ha ribadito che "gli interessi e i diritti di tutti i gruppi etnici" sono protetti dalla Cina "in modo efficace". (segue) (Cip)