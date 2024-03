Cina: ministero Esteri, lavoro forzato nello Xinjiang "invenzione delle forze ostili" al Paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato e le organizzazioni in difesa dei diritti umani ritengono infatti che ai residenti dello Xinjiang sia stato proibito di esprimersi apertamente in merito alla vita nella regione e che le condizioni "mal negoziate" della visita abbiano compromesso una rara opportunità di monitoraggio indipendente dei diritti umani. L'Alta commissaria ha risposto alle critiche precisando che la missione in Cina non aveva un carattere di "indagine ufficiale". I critici ritengono infatti che Bachelet si sia sottoposta a un'operazione di "propaganda", per via degli incontri tenuti con le alte gerarchie del Partito comunista e il colloquio avuto con il presidente Xi Jinping. (segue) (Cip)