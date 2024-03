Cina: ministero Esteri, lavoro forzato nello Xinjiang "invenzione delle forze ostili" al Paese (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ammesso per la prima volta nel 2018 l'esistenza dei "centri di formazione professionale", introdotti nello Xinjiang rivisitando appositamente le disposizioni per l'attuazione della legge sul contrasto al terrorismo nella regione e il regolamento sulla de-radicalizzazione. Il libro bianco pubblicato dal governo l'anno successivo ha tentato di rassicurare la comunità internazionale sulla natura non coercitiva delle strutture, che secondo Pechino miravano esclusivamente a "eradicare il terreno fertile e le condizioni per la diffusione del terrorismo e dell'estremismo religioso". Nel corso degli anni, ricorda il rapporto dell'Onu, i media affiliati al Partito comunista cinese non hanno fatto mistero dell'esistenza di tali strutture, pubblicizzandole attivamente con video promozionali. Il governo, da parte sua, ha agito rassicurando sulla possibilità di interrompere la partecipazione ai programmi dei centri in qualsiasi momento. (segue) (Cip)