Cina: ministero Esteri, lavoro forzato nello Xinjiang "invenzione delle forze ostili" al Paese (9)

- I contenuti del rapporto sono stati prontamente contestati dal governo di Pechino, che ha definito la valutazione un documento "calunnioso" e fabbricato da forze ostili al Paese. La protesta è stata accompagnata da un contro-rapporto di 121 pagine, che ribadisce la minaccia del terrorismo nello Xinjiang e la necessità del programma statale di "de-radicalizzazione e di centri di istruzione e formazione professionale". Il dibattito sui diritti umani "deve essere condotto sulla base di uguaglianza e rispetto reciproco. Devono inoltre essere rispettati la realtà oggettiva e il percorso di sviluppo dei diritti umani scelto in modo indipendente da ciascun Paese sulla base delle condizioni (nazionali) e delle esigenze della popolazione", afferma il documento pubblicato da Pechino, che chiede la fine dei "doppi standard" sulla questione e di evitare di ricorrere ai diritti umani per "interferire negli affari degli altri Paesi". Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, conclude il testo, "deve interpretare gli sforzi per combattere il terrorismo e la situazione dei diritti umani nello Xinjiang in modo equo e imparziale". (Cip)