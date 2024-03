Economia: Panetta (Bankitalia), rischi per Italia e Ue da rallentamento commercio e de-globalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli eventi degli ultimi mesi, dalla crisi del Mar Rosso alle tensioni politiche in altre regioni dell'Asia e dell'Africa e del Medio Oriente, sembrano confermare l'avvio di una fase storica in cui l'incertezza e l'instabilità del quadro geopolitico globale potrebbero rappresentare la norma e non l'eccezione”. E’ quanto scrive il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, in un intervento letto in occasione della XV conferenza Banca d'Italia - Maeci con i delegati e gli addetti finanziari accreditati all'estero. “In un tale scenario il rallentamento del commercio internazionale, prima definito fisiologico, rischia di trasformarsi in un vero e proprio processo di de-globalizzazione foriero di rischi assai elevati soprattutto per le economie strettamente integrate negli scambi internazionali, come quelle dell'Italia e dell'Unione Europea”, ha aggiunto. (Rin)