Ue: accordo fra Parlamento e Consiglio su legge per migliore accesso a dati sanitari

- Nel corso della notte, il Consiglio dell'Ue e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una nuova legge che facilita lo scambio e l'accesso ai dati sanitari a livello europeo. L'accordo dovrà ora essere approvato sia dal Consiglio che dal Parlamento. La proposta di regolamento per uno Spazio europeo dei dati sanitari (European Health Data Space, Ehds) mira a migliorare l'accesso e il controllo dei singoli individui sui propri dati sanitari elettronici personali, consentendo al contempo il riutilizzo di alcuni dati a fini di interesse pubblico, sostegno alle politiche e ricerca scientifica. Il progetto prevede un ambiente di dati specifici per la salute che contribuirà a promuovere un mercato unico per i servizi e i prodotti sanitari digitali. Attualmente, specifica una nota del Consiglio dell'Ue, l'accesso transfrontaliero ai dati sanitari varia all'interno dell'Ue. "Le nuove norme mirano a consentire a un turista spagnolo di ritirare una ricetta in una farmacia tedesca o ai medici di accedere alle informazioni sanitarie di un paziente belga in cura in Italia", si legge nel comunicato. (segue) (Beb)