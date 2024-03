Ue: accordo fra Parlamento e Consiglio su legge per migliore accesso a dati sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le nuove regole, le persone avranno quindi un accesso più rapido e semplice ai dati sanitari elettronici, indipendentemente dal fatto che si trovino nel proprio Paese o in un altro Stato membro. Avranno anche un maggiore controllo sull'utilizzo di tali dati. I Paesi dell'Ue dovranno istituire un'autorità per la salute digitale per attuare le nuove disposizioni. L'Ehds fornirà inoltre ai ricercatori e ai responsabili politici l'accesso a tipi specifici di dati sanitari sicuri, consentendo loro di sfruttare il vasto potenziale offerto dai dati sanitari dell'Ue per informare la ricerca scientifica nel pubblico interesse. Attualmente, il livello di digitalizzazione dei dati sanitari nell'Ue varia da uno Stato membro all'altro, rendendo più difficile la condivisione dei dati attraverso i confini degli Stati membri. La proposta di regolamento prevede quindi che tutti i sistemi di cartelle cliniche elettroniche (Ehr) siano conformi alle specifiche del formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche, garantendo l'interoperabilità a livello europeo. (segue) (Beb)