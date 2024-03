Ue: accordo fra Parlamento e Consiglio su legge per migliore accesso a dati sanitari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo provvisorio raggiunto oggi tra il Consiglio e il Parlamento modifica la proposta originale della Commissione in una serie di aree chiave, tra cui gli opt-out: gli Stati membri possono consentire ai pazienti di rinunciare all'accesso ai propri dati sanitari, sia da parte di un operatore sanitario (uso primario) sia per un ulteriore uso (uso secondario, sempre a condizioni rigorose), tranne che per scopi di interesse pubblico, elaborazione di politiche, statistiche e ricerca nel pubblico interesse. Inoltre, se i pazienti scelgono di limitare le informazioni, gli operatori sanitari potranno accedere ai dati sanitari limitati solo in situazioni di interesse vitale. Per quanto riguarda i dati sensibili, gli Stati membri possono adottare misure più severe per disciplinare l'accesso a determinati tipi di dati sensibili, come i dati genetici, per scopi di ricerca. (segue) (Beb)