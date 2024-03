Ue: accordo fra Parlamento e Consiglio su legge per migliore accesso a dati sanitari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ridurre l'onere amministrativo, inoltre, gli Stati membri possono istituire detentori di fiducia dei dati che possono elaborare in modo sicuro le richieste di accesso ai dati sanitari. Infine, se i ricercatori informano gli organismi di accesso ai dati sanitari (Hdab) su risultati che possono avere un impatto sulla salute di un paziente i cui dati sono stati utilizzati nella ricerca scientifica, l'Hdab può informare il detentore di fiducia dei dati, che deve informare il paziente o l'operatore sanitario curante pertinente su tali risultati. L'accordo provvisorio dovrà ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento. Sarà quindi adottato formalmente da entrambe le istituzioni dopo una revisione giuridico-linguistica. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. (Beb)