Bosnia: record di passeggeri all'aeroporto di Sarajevo nei primi due mesi del 2024

- L'aeroporto di Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina, ha registrato un numero record di passeggeri nei mesi di gennaio e febbraio del 2024. Lo scrive il portale informativo "Klix", secondo cui le statistiche riportano che il numero di passeggeri nel mese di gennaio è stato di 77.454, mentre nel mese di febbraio l'aeroporto ha visto il passaggio di 75.112 passeggeri, cifre mai registrate finora. Per fare un esempio, nel gennaio 2023 il numero di passeggeri era stato di 61.068, mentre a febbraio di 56.979. A partire da quest'anno dall'aeroporto di Sarajevo si potrà volare verso 30 destinazioni. Da aprile la compagnia Ryanair inizierà a effettuare tratte per Milano, Bruxelles, Memmingen, Goteborg e Londra, e durante l'estate per Salonicco. Durante la stagione estiva verrà inoltre istituita una linea diretta per Copenaghen e sono state confermate le linee per Oslo e Stoccolma nonché annunciate quelle per Atene e Varsavia. (Seb)