Gaza: "Axios", Israele fornisce garanzie a Washington su modalità d'impiego armi Usa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha firmato ieri una lettera rivolta all'amministrazione del presidente Usa Joe Biden per fornire rassicurazioni in merito all'impiego delle armi di produzione statunitense nell'ambito delle operazioni militari israeliane a Gaza. Lo riferisce il sito d'informazione "Axios", ricordando che la lettera, in cui Gallant assicura che l'impiego delle armi avviene nel rispetto del diritto umanitario internazionale, è un requisito esplicitamente richiesto dal memorandum di sicurezza nazionale emesso il mese scorso dall'amministrazione Biden, mentre crescono a Washington i dubbi e le preoccupazioni per la modalità e le ricadute della campagna militare condotta da Israele. Il dipartimento di Stato guidato dal segretario Antony Blinken avrà tempo sino al 25 marzo per stabilire l'attendibilità delle rassicurazioni fornite da Israele. (Was)