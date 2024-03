Argentina: magistratura sospende articoli del dnu sulle società sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura argentina ha confermato la sospensione degli articoli del decreto di necessità e urgenza (dnu) del governo del presidente Javier Milei, firmato a fine dicembre, che consentivano la trasformazione delle associazioni sportive civili in società sportive (Sad). In prima istanza, la Giustizia aveva stabilito che gli articoli del dnu che consentono la formazione delle Sad "alterano la situazione di un gruppo di impatto sociale come gli enti sportivi, poiché impedisce loro di sviluppare la loro vita associativa". In questa seconda istanza i giudici hanno confermato il provvedimento, stabilendo che non sussista alcuna necessità o urgenza e che non ci sia alcuna prova dell'impossibilità che la questione venga affrontata al Congresso. Le società sportive sono una forma di organizzazione legale in cui i proprietari dei club sono azionisti e investitori. In Argentina, la legge e gli statuti degli enti sportivi stabiliscono che i club sono associazioni senza scopo di lucro i cui proprietari sono i membri.(Abu)