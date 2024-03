Argentina: litio, vietati lavori nel Salar del Hombre Muerto per verifiche di impatto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema della provincia argentina di Catamarca ha ordinato al governo provinciale di non concedere nuovi permessi per le attività di estrazione del litio nel Salar del Hombre Muerto finché non saranno realizzati studi di impatto ambientale. La misura è stata assunta su richiesta della comunità indigena di Atacameños, secondo cui le attività minerarie hanno causato il prosciugamento del fiume Trapiche. Dopo aver valutato il caso, la Corte ha affermato che "l'alterazione dell'ecosistema è una conseguenza diretta dello sviluppo dell'attività mineraria".(Abu)