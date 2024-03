Usa-Ue: Consiglio energia si riunisce oggi a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'11esimo Consiglio energia Ue-Usa si riunirà oggi a Washington. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che presiederanno l'incontro il sottosegretario di Stato Usa Kurt Campbell, il sottosegretario all'Energia David M. Turk, la commissaria europea per l'Energia Kadri Simson e la vicesegretaria generale ad interim del Servizio europeo per l'azione esterna, Bélen Martinez Carbonell. La vice capo missione del Regno del Belgio negli Stati Uniti, Sophie Karlshausen, rappresenterà la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio energia Ue-Usa funge da principale forum transatlantico per il coordinamento bilaterale sulle questioni energetiche strategiche. La cooperazione energetica transatlantica "favorisce sistemi energetici diversificati e resilienti, rafforza la sicurezza energetica, promuove la stabilità e la trasparenza nei mercati energetici globali e accelera transizioni energetiche giuste", afferma la nota del dipartimento di Stato. (Was)