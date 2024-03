Germania: contatti tra l’estremista di destra Moerig e l’ex direttore intelligence Maassen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estremista di destra Gernot Moerig ha avuto contatti con Hans-Georg Maassen, presidente del partito conservatore Unione dei valori (Wu). È quanto riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard” ricordando che, dal 2012 alla destituzione nel 2018, Maassen è stato direttore dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna della Germania. Questo stesso servizio classifica come estremista di destra Moerig, tra gli organizzatori dell’incontro sulla “remigrazione” tenuto in un albergo presso Potsdam il 25 novembre 2023. In quella occasione, esponenti della destra radicale discussero di un piano per espellere dalla Germania richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno e cittadini “non assimilati” di origine straniera. Con Moerig, alla riunione hanno partecipato esponenti di Alternativa per la Germania (Afd), Unione cristiano-democratica (Cdu) e Wu. A luglio del 2023, Moerig risulta tra gli invitati da Maassen a una serata di raccolta fondi per il suo partito, tenuta presso il castello di Sant’Emmerano di Ratisbona alla presenza della proprietaria, la principessa Gloria von Thien und Taxis. Vicina agli ambienti tradizionalisti della Chiesa, l’aristocratica è nota per le sue dichiarazioni razziste, omofobe e cospirazioniste. Second “Ard”, Moerig avrebbe preso parte all’evento della Wu, effettuando una donazione al partito da migliaia di euro. Interpellato in merito, l’estremista di destra non ha risposto. (Geb)