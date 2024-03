Imprese: Webuild, ricavi a 10 miliardi nel 2023, record nuovi ordini a 22 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Webuild chiude il 2023 con un record per il terzo anno consecutivo di nuovi ordini: acquisiti 22 miliardi di euro, di cui 11 all’estero. Un portafoglio ordini a 64 miliardi di euro, che copre interamente il business plan in corso e garantisce ampia visibilità per i prossimi 6 anni. Ricavi pari a 10 miliardi di euro (+22 per cento vs. 2022), di cui il 66 per cento realizzato all’estero. L’Ebitda a 819 milioni di euro (+43 per cento vs. 2022), ebitda margin: 8,2 per cento (7 pet cento nel 2022). L’Ebit s 475 milioni di euro (+48 per cento vs. 2022), ebit margin: 4,8 per cento (3,9 per cento nel 2022). L’utile netto ammonta a 236 milioni di euro (118 milioni di euro nel 2022). La proposta dividendo: 0,071 euro per ciascuna azione ordinaria, in crescita del 25 per cento rispetto al 2022; 0,824 euro per ciascuna azione di risparmio. La posizione finanziaria positiva (cassa netta) di 1.431 milioni, in forte miglioramento rispetto a 265 milioni di euro nel 2022.(Rem)