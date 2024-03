Corea del Sud: crisi sanitaria, cala tasso di approvazione del presidente Yoon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del presidente della Corea del Sud, Yoon suk Yeol, è calato al 36 per cento nel pieno della crisi sanitaria innescata dagli scioperi dei medici, contrari al piano del governo per l'aumento dei posti nelle facoltà di medicina. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi da Gallup, che rileva un calo di tre punti percentuali del tasso di approvazione rispetto alla scorsa settimana, mentre le valutazioni negative dell'operato del presidente sono aumentate di una percentuale analoga, al 57 per cento. (segue) (Git)