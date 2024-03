Corea del Sud: crisi sanitaria, cala tasso di approvazione del presidente Yoon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di medici tirocinanti e di ruolo che da settimane protesta contro i piani del governo sudcoreano tesi ad aumentare il numero degli studenti di medicina nel Paese hanno presentato un appello all'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) affinché intervenga nella disputa, argomentando che l'ordine di rientro a lavoro notificato loro dal governo sudcoreano violi gli impegni internazionali sottoscritti da Seul. "Il governo minaccia i medici tirocinanti con al sospensione della loro licenza per farli tornare al lavoro, una pratica di lavoro forzato vietata dall'Oil", ha dichiarato Park Dan, direttore della Korea Interns and Residents Association. Il governo sudcoreano ha negato di aver assunto provvedimenti che violino la convenzione dell'Oil contro il lavoro forzato, e il ministero della Salute ha ribadito che l'esecutivo non intende rivede il piano oggetto delle proteste. (segue) (Git)