Germania: Scholz incontra Macron e Tusk a Berlino, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco incontrerà oggi a Berlino il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro polacco, Dondald Tusk. Al centro dei colloqui, la situazione in Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. Secondo fonti nel governo federale, non sono previsti né annunci né decisioni concrete a favore dell’ex repubblica sovietica. L’incontro mira soprattutto a segnalare unità tra i partecipanti, soprattutto tra Schoz e Macron, i cui rapporti sono stati caratterizzati da tensioni, anche sull’Ucraina. In precedenza, Scholz ha smentito che la sua relazione con il titolare dell’Eliseo sia conflittuale, definendola “amichevole” seppur con delle divergenze costruttive. (Geb)