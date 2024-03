Ucraina: generale Syrskyj visita il fronte in direzione Avdiivka, rafforziamo le difese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo delle Forze armate ucraine Oleksandr Syrskyj ha visitato il fronte in direzione di Avdiivka. A renderlo noto oggi su Telegram è stato lo stesso Syrskyj. "Ho lavorato nella direzione di Avdiivka, dove il nemico ha concentrato gli sforzi principali e ha cercato di sfondare le difese delle nostre truppe di tre brigate per diversi giorni, lanciando quotidianamente unità d'assalto in battaglia", ha scritto il comandante. Insieme ai comandanti Syrskyj ha valutato le opzioni ottimali per le azioni delle truppe ucraine, la manovra con riserve, la fornitura di munizioni e altri materiali. "Sono state prese tutte le misure necessarie per rafforzare le difese e organizzare una costante cooperazione tra tutti gli elementi della costruzione operativa in questa direzione", ha detto infine il generale. (Kiu)