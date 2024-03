Russia: presidenziali, oltre un milione di persone ha già votato online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un milione di persone ha già espresso il voto online alle elezioni presidenziali russe che hanno preso il via oggi e si concluderanno domenica il 17 marzo. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass", citando i dati del portale per sorveglianza del voto elettronico a distanza. Sono 4,76 milioni i residenti delle 28 regioni russe che si sono registrati al voto anticipatamente possono votare a distanza. Per i residenti di Mosca la registrazione al voto a distanza non è richiesta. Al momento l'affluenza alle elezioni online è del 22 per cento. (Rum)