Mar Rosso: Houthi, "equipaggio della Galaxy Leader nelle mani di Hamas"

- Le milizie yemenite filo iraniane Houthi hanno annunciato che la sorte dell'equipaggio della Galaxy leader, la nave da carico sequestrata dagli Houthi lo scorso novembre, "è nelle mani di Hamas". Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", secondo cui si affievolisce la speranza di un imminente rilascio dei 25 membri dell'equipaggio della nave, assaltata 117 giorni fa da un elicottero delle milizie Houthi e poi dirottata verso le coste dello Yemen. A bordo della nave - ricorda la "Cnn" - si trovavano 17 cittadini filippini, due bulgari, tre ucraini, due messicani e un romeno. Secondo funzionari del governo delle Filippine citati dall'emittente televisiva, gli Houthi non hanno inviato alcun segnale di una disponibilità a dialogare per il rilascio degli ostaggi. Il portavoce degli Houthi Nasr al Din Amer ha dichiarato alla "Cnn" che "la nave e il suo equipaggio sono nelle mani dei fratelli del movimento di resistenza Hamas e delle Brigate al Qassam". Secondo il portavoce, gli Houthi non avanzano alcun diritto sulla nave che hanno sequestrato, e intendono rilasciarla quando sarà Hamas a stabilirlo. (Was)