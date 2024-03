Russia: aperte le urne per le elezioni presidenziali, circa 114 milioni di cittadini attesi alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono aperte le urne per le elezioni presidenziali in Russia che dureranno per tre giorni, da oggi sino a domenica 17 marzo. Tutti i cittadini di almeno 18 anni potranno esprimere il proprio voto presentandosi ai seggi elettorali con un documento d’identità valido dalle 8 alle 20 secondo ora locale (rispettivamente le 6 e le 18 in Italia). Per i residenti di 29 regioni della Russia, inclusa la penisola della Crimea e la città di Sebastopoli, c’è anche la possibilità di votare online attraverso un portale ufficiale. Secondo la Commissione elettorale centrale, circa 4,8 milioni di persone si sono registrate per esprimere il loro voto a distanza. Per gli altri cittadini del Paese sono aperti circa 94 mila seggi elettorali. Per quanto riguarda i cittadini russi all’estero, vi saranno 276 seggi elettorali in 114 Paesi, inclusi sette situati nel territorio di Bajkonur, città del Kazakhstan dove ha sede il cosmodromo amministrato dalla Russia. Tuttavia, alcuni Paesi, come Germania, Estonia, Lituania e Lettonia, hanno limitato il numero dei seggi elettorali rispetto agli anni precedenti. In Italia, in particolare, i cittadini russi potranno esprimere il voto nelle città di Roma, Milano, Genova e Palermo. (segue) (Rum)