Russia: aperte le urne per le elezioni presidenziali, circa 114 milioni di cittadini attesi alle urne (2)

- Stando ai dati presentati dall’agenzia di stampa “Tass”, il numero degli elettori nel Paese è di 112.309.947, mentre 1.890.863 sono i votanti all’estero oltre agli 11.924 residenti di Bajkonur. Sino a ieri, secondo la Commissione elettorale, sono già circa due milioni le persone che hanno già partecipato al voto anticipato in territori difficilmente raggiungibili, personale impiegato sulle navi, nelle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, così come nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson. Inoltre, l’organismo ha accreditato i rappresentanti di 106 Paesi come osservatori internazionali e 1.447 giornalisti da 90 media, la metà di cui sono stranieri. (segue) (Rum)