Russia: aperte le urne per le elezioni presidenziali, circa 114 milioni di cittadini attesi alle urne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati alla presidenza sono l’attuale capo dello Stato, Vladimir Putin, che si presenta come indipendente ma può contare sul sostegno del partito Russia Unita; Leonid Slutskyj, il leader del Partito liberaldemocratico; Vladislav Davankov, rappresentante del partito di orientamento comunitario e progressista Nuova Gente; e Nikolaj Kharitonov, esponente del Partito comunista. Stando alle stime pubblicate all’inizio della settimana dal Centro di ricerca sull’opinione pubblica russa, Putin potrebbe essere rieletto per quello che sarà il suo quinto mandato di sei anni, ottenendo l’82 per cento dei voti. I candidati Kharitonov e Davankov potrebbero ottenere ognuno il 6 per cento dei voti, mentre Slutskyj viene dato, invece, al 5 per cento. L’affluenza alle urne è stimata al 71 per cento. (segue) (Rum)