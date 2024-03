Russia: aperte le urne per le elezioni presidenziali, circa 114 milioni di cittadini attesi alle urne (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immediatamente dopo la chiusura delle urne – domenica 17 marzo alle 18 ora italiana – , inizierà il conteggio dei voti inizierà e proseguirà senza interruzione sino a quando non verrà determinato il risultato. Stando a uno dei membri della Commissione elettorale centrale, Igor Borisov, il giorno successivo, la presidente della Commissione elettorale Ella Pamfilova annuncerà i risultati preliminari prima dell’ora di pranzo di lunedì 18 marzo. Secondo la legge, i risultati finali devono essere annunciati entro il 28 marzo. Il vincitore delle elezioni sarà colui che riceverà il 50 per cento più uno dei voti. In caso contrario, la Commissione elettorale centrale dovrà annunciare un secondo turno, che si svolgerà esattamente tre settimane dopo il primo. Al ballottaggio parteciperanno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. La cerimonia d’insediamento del presidente eletto della Federazione Russa è prevista il prossimo 7 maggio. (Rum)