Giappone: Gcap, governo intende rivedere linee guida per le esportazioni entro un mese

- Il Partito liberaldemocratico del Giappone (Pld) del primo ministro Fumio Kishida ha concordato di rivedere entro un mese le linee guida relative alle esportazioni di sistemi militari nell'ambito del programma Global Combat Air Programme (Gcap) intrapreso con Regno Unito e Italia per sviluppare un aereo da combattimento di sesta generazione. Lo riferisce il quotidiano "Asahi", secondo cui il governo punta a rimuovere gli ostacoli normativi alla futura esportazione del velivolo e delle relative tecnologie verso altri Paesi. La decisione è stata assunta durante una riunione politica tenuta dai vertici del partito e del suo Consiglio di ricerca politica stamattina. L'allentamento dei vincoli alle esportazioni dovrebbe essere limitato ai futuri aerei da combattimento di sesta generazione, e non alla totalità dei sistemi d'arma sviluppati congiuntamente con altri Paesi. Inoltre, il Pld ha stabilito di limitare la revoca dei vincoli alle esportazioni a soli Paesi con cui il Giappone abbia siglato accordi di trasferimento di sistemi e tecnologie difensivi, e che non siano impegnati in conflitti con Paesi terzi. (Git)