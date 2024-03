Donbass: sindaco russo Donetsk, tre minori uccisi da attacco notturno ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre minori di età compresa tra i tre ei diciassette anni sono morti in seguito a un bombardamento notturno contro il quartiere Petrovsky di Donetsk da parte delle truppe ucraine. Un proiettile ha colpito un'abitazione privata, ha detto venerdì il sindaco della città Aleksej Kulemzin. "A seguito di un barbaro bombardamento notturno da parte dei nazisti ucraini contro il quartiere Petrovsky della nostra città, un'abitazione privata in via Olkhovskaya è stata attaccata. In seguito è divampato un incendio. Sono morti tre minori: una ragazza nata nel 2007, una bambina nata nel 2021 e un ragazzo nato nel 2014", ha scritto Kulemzin sul suo canale Telegram. Il quartiere Petrovsky si trova nella periferia occidentale di Donetsk, ed è la parte più distante dal centro della città. (Rum)