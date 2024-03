Usa: licenziato comandante del sottomarino a propulsione nucleare Uss Ohio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina degli Stati Uniti ha licenziato il capitano Kurt D. Balagna, ufficiale in capo del sottomarino a propulsione nucleare Uss Ohio, primo esemplare dell'omonima classe di sottomarini strategici delle forze armate Usa. Lo Marina ha annunciato la decisione tramite una nota, affermando che il licenziamento è dovuto "al venir meno della fiducia in merito alla sua abilità di comando". La nota non riferisce di quale mancanza di sia macchiato l'ufficiale, ma precisa che Balagna è stato licenziato lunedì, e che il suo posto è stato assunto dal suo vice, capitano Andrew Cain. Una fonte anonima citata dal quotidiano "The Hill" ha riferito che la decisione è legata a ragioni di condotta. (Was)