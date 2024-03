Russia: governatore di Lipetsk, soppressi due droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due droni sono stati soppressi grazie a dei sistemi di guerra elettronica nella regione russa di Lipetsk a distanza di sicurezza da alcuni i edifici residenziali. Lo ha riferito il governatore regionale Igor Artamonov. In precedenza Artamonov aveva annunciato l’introduzione di un regime di allerta aerea nella regione a causa del rilevamento di alcuni droni. "Due droni sono stati abbattuti dai sistemi in servizio nel distretto di Stanovljanskij, a distanza di sicurezza da alcuni edifici residenziali. Non ci sono state vittime o danni", ha detto Artamonov sul suo canale Telegram. (Rum)