Usa: Nippon Steel difende acquisizione Us Steel, rafforzerebbe "difese contro la Cina" (3)

- Una fusione tra Nippon Steel e Us Steel darebbe vita al terzo colosso mondiale della siderurgica in termini di volume produttivo. Nippon Steel afferma che le sue avanzate tecnologie produttive migliorerebbero l'efficienza della produzione statunitense, e ha promesso di conservare il nome e il marchio di Us Steel, e di rispettare tutti gli impegni e gli accordi sindacali stretti dai vertici dell'azienda statunitense con i propri dipendenti. Us Steel, che appoggia a sua volta l'operazione, è stata fondata nel 1901, e in passato è stata una delle aziende leader del settore a livello globale, scivolando però progressivamente in 27ma posizione. La compagnia ha sede a Pittsburgh, in Pennsylvania, uno degli Stati chiave in vista delle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti nel mese di novembre. (Git)