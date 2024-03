Colombia: figlio del presidente Petro, dalla procura pressioni per testimoniare contro mio padre (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda processuale aveva permesso ai media di ricostruire la vita privata dei Petro, ricordando che padre e figlio hanno recuperato il rapporto in età adulta: quando Nicolas era piccolo, infatti, Gustavo – membro della formazione guerrigliera M19 – si muoveva nella clandestinità. In una lunga intervista concessa a “Semana”, Nicolas si lamentava della mancanza di empatia e sostegno ricevuto dal padre, al di là della questione giuridica. Nicolas avrebbe poi cercato di costruire le sue fortune politiche nella ricca zona settentrionale del Paese, altrimenti nota per un presunto solido intreccio di corruzione e clientelismo. (segue) (Mec)