- Dozzine di civili palestinesi sarebbero rimasti uccisi a seguito di una esplosione, mentre aspettavano in fila per ricevere cibo e altri aiuti umanitari a Gaza City. Lo hanno riferito diversi testimoni oculari all’emittente statunitense “Cnn”, la quale sarebbe entrata in possesso anche di filmati in cui sarebbe possibile vedere “decine di corpi coperti dalle macerie”. (Was)